聯合再生能源在儲能市場定位為全方位的系統整合商（SI），結合國際最頂尖儲能大廠，凸顯強強合作優勢，例如法國能源大廠TOTAL（道達爾能源集團）旗下的Saft（帥福得電池），在不同的市場提供對應的解決方案，嚴格管控組裝及施工建置品質，以及最後的電廠維運，達到「運用國際級大廠製造的產品，進行高品質的在地化服務」目標。

在儲能系統關鍵的EMS（能源管理系統）、BMS（電池管理系統）及AFC控制器等系統、組件上，聯合再生研發團隊強調自行投入開發；聯合再生儲能部門主管表示，若將整套儲能系統當作是一個人體，儲能系統中的控制管理等軟體程式就等同人的大腦，聯合再生已掌握這些研發技術的Knowhow，未來不排除將一部分供應鏈轉為台灣當地供應實現國產化，厚植本土供應鏈基樁。

作為台灣規模最大的太陽能電池、模組製造商，聯合再生擁有多年太陽能系統案場經驗，從計畫評估、適切提案、系統建置、維護運行等皆受好評，未來將以太陽能電廠成功經驗服務儲能事業。太陽能是創能，儲能系統是電力儲存、調度，二者是一體且相輔相成，聯合再生將在既有太陽能產業鏈資源為基礎，發展並提供更多元化且完整的能源解決方案。

台灣有史以來最大的儲能系統建置標案（15MW/15MWh）－台電台南鹽田儲能系統EPC標案，即為聯合再生能源與國際頂尖儲能大廠合作的成果，預計2022年4月完成系統建置，2022年底前完成驗收併網。

(時報資訊)

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