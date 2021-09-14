因應未來台灣將有大量再生能源併網加入電力系統，其所帶來的衝擊與影響，台電參考國外成功的解決方案，選出適合台灣電力系統的因應措施；2020年台電陸續推出非傳統機組參與及時備轉輔助服務暫行措施、儲能自動頻率控制（AFC）調頻服務資源採購案、快速反應負載資源（FRR）輔助服務等三項輔助服務方案，7月1日台電更成立電力交易平台，為本土儲能輔助服務業者新開闢一個公開、公平的參與管道及機會。

9月初台灣電池協會第八屆第一次會員大會於明志科大創新大樓舉行，協會特別邀請台電電力調度處吳進忠處長作專題演講，主題是「穩定的力量－試行平台的擴大參與即加速建置」。

吳進忠處長特別指出，隨著太陽能發電大量併網後，從太陽能發電實務來看，在一天中不同時間點的負載陡升及夜尖峰陡降，帶給台電電網的挑戰日增，從太陽能發電的供電曲線來看，鴨子曲線已成常態，另外，氣候異常導致的夜尖峰負載也愈來愈高。

為因應夜尖峰負載，台電公司加速並擴大布建長效型之儲能設備，如抽蓄水力及能量型電池，以增加夜間備轉容量率，原規劃2025年電池儲能系統建置量目標590MW，台電公司已綜整考量因應再生能源間歇性變動性、夜尖峰調節、強化電力事故因應能力等需求，重新訂定儲能系統設置目標量，大幅提升為1,000MW，及加速推動期程，以提高電力系統韌性，並同步檢討「光明抽蓄電廠」建置時程、前瞻基礎建設「強化電網運轉彈性公共建設計畫」於儲能建設之妥適性，以及我國儲能系統產業發展策略之妥適性。

電力交易平台已於110年7月設立及營運日前輔助服務市場，平台上線後本島電力網之發電機組、自用發電設備、再生能源發電設備、儲能設備與需量反應等之電源或負載皆可參與電力交易平台提供系統必要之輔助服務。

2025年電池儲能系統參與輔助服務的容量目標為1,000MW，隨再生能源併網量增加，未來將逐年滾動檢討，除AFC輔助服務外，儲能系統只要符合資格與能力規格者均可參與交易試行平台，對於未得標廠商，仍有管道參與台灣儲能系統建置的機會。

(時報資訊)