為了解民眾對身心障礙者的了解，以及參與社會的認同度，臺銀人壽在2021年6至7月對1,500多名民眾及身心障礙者，進行「尊重多元，包容不同」網路調查。並於2021年9月和社福團體－財團法人朝興社福基金會與財團法人新竹縣天主教世光教養院附設拙茁家園，共同舉辦「暖心列車，用愛守護啟程」發表會，公布調查詳細資訊，且倡議應更重視身心障礙者的需求，協助其參與社會。

臺銀人壽總經理周園藝指出，此次「尊重多元，包容不同」調查結果發現，逾九成的一般大眾與身心障礙者均認為，身心障礙者可以經由陪伴訓練培養生活自理能力；也大多認同已具備生活自理能力之身障者，可依據其興趣，選擇適合之職業並加以訓練；但調查也發現，有78％的身心障礙受訪者，願意參加與身障者有關的公益活動，若是非身心障礙的一般受訪者，僅有64％願意投身與身障者有關的公益活動，顯見目前社會大眾雖認同身心障礙者可參與社會，但參與公益活動積極度較低，有待努力。臺銀人壽推動微型保險，以經濟弱勢或特定身分族群可負擔的保費，實現「普惠金融」之目標；此外，亦搭配實際動作，深入台灣各地關懷弱勢族群，9月25日與10月2日，分別挺進台南與新竹，舉辦「暖心列車系列活動」，與在地公益團體一同進行手做活動，同時分享正確的保險知識，期望透過實際作為，讓社會大眾更看見公益團體的需求，尊重其多元性。

(時報資訊)