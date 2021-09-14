萬眾矚目，兩年方舉辦一次，被推崇為國內證券、期貨業最高榮譽的「中華民國證券暨期貨金彝獎」第16屆名單出爐，身為資產管理業創新標竿的元大投信，眾望所歸，再度奪下競爭最為激烈的「傑出ESG永續獎」、「傑出金融創新獎」、「傑出投信投顧人才獎」三大指標獎項。元大投信在過往10年累積榮獲13座金彝獎大獎，高居業界之冠，彰顯元大投信在永續經營、卓越創新和人才培育方面的長期努力與成績，有目共睹。

為順應永續金融國際發展趨勢，鼓勵國內在ESG永續領域具傑出表現，並為公司創造卓越績效的證券、期貨和投信投顧業者，金彝獎在本屆第一次增設「傑出ESG永續獎」的團體獎項，素來將ESG永續做為核心經營理念的元大投信，當仁不讓，率先成為首批榮膺「傑出ESG永續獎」的楷模業者。

元大投信於2019年更率先推出國內首檔完整結合環境議題、社會責任、公司治理與財務指標篩選的ETF-「元大臺灣ESG永續(00850)」ETF，該ETF不僅榮獲《財資雜誌》永續投資ETF大獎，亦在晨星國際獨立投資研究機構晨星（Morningstar）ESG評鑑，獲得5顆地球的最高評等，元大投信也因此成為開啟國內ESG相關主題基金募集熱潮的首要推手。

不僅如此，身上流著創新DNA血液的元大投信，於2020年推出「元大台灣高股息優質龍頭基金」，憑藉「月配息＋年終配＋平準金」的獨創產品設計，完美切中投資人需求，一鳴驚人，成立後規模最高一度超越 580 億元，打破台股主動型基金的歷史規模紀錄。

元大投信成功發行「元大台灣高股息優質龍頭基金」，為低迷許久的台股基金市場注入一股暖流，投資人對「最好的投資在台灣」、「存好股，找元大」等訴求，都能朗朗上口，更帶領台股主動型基金重返榮耀，也讓元大投信奪下本屆群雄逐鹿、炙手可熱的「傑出金融創新獎」金彝獎獎項，該基金經理人吳宛芳亦在展現非凡的領導協調與操盤功力下，獲得「傑出投信投顧人才獎」。

(時報資訊)