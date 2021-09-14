疫苗股最近好消息不斷，歐美疫情再起，新冠疫苗第三劑補強針可望施打外，為防範未來新冠「流感化」，一次打擊新冠和流感的新款「二合一」疫苗也進入研發階段，至於適用5至11歲兒童的新冠疫苗；臨床實驗結果良好，近期進入各國申請階段，有望在10月上市，看出全球生技醫療類股，投資題材一波波，股價表現有望蓄勢待發，現階段卡位全球生技醫療基金，投資潛力不容小覷。

國內投信發行全球生技醫療相關基金共11檔，新光全球生技醫療基金自今年初以來績效異軍突起，排名始終維持同類型基金前段班，基金經理人李淑蓉表示，基本在生技與醫材等次族群間的轉換時機拿捏得宜，對於看好個股適時重倉，例如新冠肺炎疫苗類股與治療新冠肺炎藥物類股，除適時進行停損、停利外，由於今年陸港股表現不佳，基金投組未持有任何陸港股，整體來說，新光全球生技醫療基金，發揮主動型基金的選股優勢，及風控機制適時介入，同時追求超額報酬與下檔風險保護兼顧，採多元策略靈活配置，深入挖掘不同類股的潛在報酬。

展望後市，每年第四季通常為醫學會議旺季，儘管生技醫療股價已有漲幅，但短線仍可受惠研發進展利多，近年來FDA審核態度正向，加速新藥接連問世，mRNA技術平台、癌症免疫療法、抗體藥物、基因編輯藥物等，皆挹注相關個股未來營運動能及投資潛力，加上持續受惠於疫苗商機大開、新藥及創新療法不斷問市，透過投資團隊深掘基本面研究、發揮「主動管理」優勢，現階段生技醫療類股不僅可攻可守，產業趨勢更具成長性，適合作為定期定額海外基金的投資首選。

(時報資訊)