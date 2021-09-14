振興券大戰開打，為了吸引民眾，除了各行業祭出優惠搶市，銀行業同樣積極，除了台北富邦銀行與台北市政府合作推出J卡5％加碼、台新喊出七倍券，第一銀行狂撒刷卡回饋金，最高有機會領12,350元，兆豐銀行則是讓振興五倍券升級成「振興十倍券」。

一銀推出信用卡「振興有禮綁定送300元」（限量5萬名）且指定卡片加碼200元（限量1萬名），另搭配「瘋振興」一系列刷卡活動、「分期抽抽樂」最大獎5千元刷卡金（限量50名）等，最高有機會領12,350元。

兆豐祭全額返現超值好禮

兆豐銀則是任一信用卡綁定數位振興券，除可獲得政府提供的5千元，還能抽全額返現超值好禮，最大獎為5千元刷卡金，總計將抽出100位卡友，五倍券直接飆高變十倍券，綁定完成還能直接獲贈市價300元的台灣吧證件套，新戶辦卡刷滿額再拿市價3,980元的「台灣吧20吋行李箱」首刷禮，若抽中頭獎5千元全額返現振興金，總價值將高達14,280元。

一銀瘋振興，刷卡好康多

一銀推出的「瘋振興」活動，邀請全民一起刷卡同樂，開心領回饋，包含「分期抽抽樂」、「瘋旅遊」、「瘋美食」、「瘋百貨」、「瘋量販」、「瘋加油」等「五夠瘋」優惠好康。

「分期抽抽樂」則是於振興期間刷一銀卡單筆分期達3千元享抽獎機會，筆筆有獎，最小獎50元刷卡金，還有機會抽中最高5千元刷卡金五倍立即變十倍。

整體來看，數位振興券綁定一銀信用卡，除了本身5千元，還享全卡友振興刷卡金300元，指定卡另加碼200元，搭配瘋旅遊最高回饋1,850元，分期再抽5千元。

兆豐銀也同步推出線上線下超值活動，讓民眾消費能獲得更多回饋。

除了配合即將到來的百貨周年慶，也因為今年振興券可以在電商及外送平台使用，兆豐銀行也與六大網購平台合作，推出分期滿額最高1,500元回饋活動，包括momo、PChome、Yahoo購物中心、東森購物、蝦皮及生活市集，刷兆豐卡都能獲得優惠。

外送正夯，兆豐也推出每周五、六、日於Uber Eats或foodpanda美食外送平台累積消費滿300元並完成登錄，即享加碼12％現金回饋優惠。

(時報資訊)