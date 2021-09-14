美國拜登政府推動建設美好未來計畫（build back better）擴大基礎建設的背景下，長期來看，景氣維持擴張的基調未變。法人表示，除了美國之外，大陸也投入大量資金建設，讓基建股躍升主流之一。

中租基金平台副總經理蘇皓毅指出，目前美國經濟僅是從擴張初期開始進入中期階段。儘管聯準會2021年將繼續推動緊縮購債規模，但如同Jackson Hole全球央行年會聯準會主席鮑威爾所說不急於升息，若短期經濟數據呈現偏弱表態，以及Delta變種病毒疫情的再延燒，讓聯準會也會拿捏推動緊縮的步調，貨幣政策亦將追隨景氣，延長美國的經濟復甦，讓本次股市多頭行情能夠走得更遠。

蘇皓毅表示，市場可能擔心企業之獲利動能逐步脫離高峰，且在擴張基建支出下之政府加稅規劃可能進一步影響企業獲利率。截至近期美國貨幣市場基金規模仍處於5.4兆美元的高檔水準，市場資金面仍然寬鬆。加上企業進行股票回購與購併活動可望回到疫情前水準。

德銀遠東投信總經理梅以德表示，目前債券殖利率處在歷史低位，在明後年，美國聯準會消減購債規模及步入升息循環下，債券殖利率開始攀升；至於成長股的代表Nasdaq指數現也處在歷史高位，「戴維斯雙殺」隱憂（指每股盈餘和本益比兩個乘數一起向上或向下引發股價暴起暴落）也約略浮現。

蘇皓毅說，大陸一連串針對互聯網、教育與房地產等產業之監管措施，改變了各別行業的成長預期，短期市場波動較大，但官方將以較為寬鬆的財政與貨幣政策來因應。與美國相同，大陸亦擴大新基建投資，五年將投入10.6兆人民幣於新興技術領域。

(時報資訊)