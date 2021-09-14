透過數位提升服務及加速理賠是產險新趨勢！新安東京海上產險7日宣布該公司新推出「心安數位客服平台」，保戶只要透過手機掃瞄靜電貼紙上的QR Code就能隨時隨地進線客服、進行現場事故處理通報、提出理賠申請、即時取得道路救援或預約道路救援時間等多項24小時不打烊的汽車保險服務。

新安東京海上產險表示，該平台不僅整合「申請理賠」、「現場處理」、「溫馨提醒」、「我要找客服」等保戶常用之理賠服務，更將持續新增多項保單異動及個人化資訊功能等服務，且因應「心安數位客服平台」的上線，取代以往紙本汽車保險卡全面改版為靜電貼紙，讓保戶可直接貼於車內玻璃或夾在行（駕）照上，保戶只要掃瞄貼紙上的QR Code就能快速取得服務。

新安東京海上產險副總經理兼發言人呂文泉表示，「心安數位客服平台」領先業界提供「彈性時間道路救援服務」，舉例來說，若保戶準備開車上班才發現愛車突然無法發動，因趕著上班所以無法在家等待道路救援服務，這時即可透過掃描靜電貼紙上的QR Code預約24～72小時內的道路救援服務，讓民眾省去枯等道路救援的時間，在時間安排上更有效率。

除了新安東京海上產險，富邦產險在日前也推出「當日結案、當日付款」理賠服務後立即獲得智慧財產局專利認證。富邦產險表示，該服務是當客戶備齊理賠文件並經審理結案後，理賠金最快當日便可到帳，為客戶提供更即時的保險理賠服務。

富邦產險表示，過去受到銀行下午3點半關帳的時間限制，理賠案件雖然當日結案，但客戶卻要至隔日才能領到理賠金，對急需運用理賠金的客戶較為不便。有鑑於此，富邦產險檢視系統與作業流程，優化汽機車保險、傷害險與健康險的理賠處理程序，只要是下午5點前結案的理賠案件，客戶最快一小時，也就是下午6點前理賠金就可入帳，成功加快付款時間。

(時報資訊)