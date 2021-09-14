藝術品交易走向數位化，新冠疫情推了一大把。將於9月24日在巴塞爾展場實體舉行的巴塞爾藝術展，是高淨值收藏家的世界級活動，主要贊助機構瑞銀集團搶先公布，疫情期間藝術品交易的實況，藝廊等傳統銷售管道只有55％，線上看展、行銷、交易等數位通路占藝術經銷產業銷售總額的33％，是2019年的兩倍多。

根據國際文化經濟學者Clare McAndrew的最新研究報告「Resilience in the Dealer Sector A Mid-Year Review 2021」，藝術品的線上銷售管道，有第三方的外部交易平台，占10％，或是透過經銷商的自有線上通路，包括自家網站、社群媒體通路或電子郵件等非實體的行銷交易，達23％，占最大宗。

藝術品經銷商極為用力於線上行銷，向新買家推廣的線上銷售成績出現進展，約占所有線上銷售總值的38％，原有客戶在2021年首次採行線上購買的成交金額也了占銷售總額的25％。

藝術品的高淨值收藏家與瑞銀的高淨值財管客群有所重疊，瑞銀集團近年來持續擴大與藝術品交易的商機，新冠疫情的防疫要求，許多傳統活動重新定位或策展規劃，全球高端藝術品市場受到許多挑戰，前次瑞銀與台北當代的實體藝術展是2019年初，至今只有香港巴塞爾展恢復實體展，其餘均轉往線上策展。

上述報告調查藝術品市場，51％受訪經銷業者表示，2021年上半年的銷售額與2020年同期相比，不減反增，其中亞洲藝術經銷產業的銷售額增幅最大，平均增長18％，大中華地區業務也增長6％，歐洲經銷產業所回報的環境最顯艱難，整個歐洲地區的銷售額平均下滑7％。比對線上銷售的熱度，數位風潮加速延續以亞洲最為興盛。

瑞銀財富管理投資長暨全球資產配置主任Adrian Zuercher表示，亞洲藝術品市場展現了堅毅抗跌韌性，當地經銷商所回報的銷售總額增幅最為亮眼。

數位通路在成長趨勢當中扮演了關鍵角色，例如香港境內受訪的高淨值收藏家，就有超過半數表示這段期間更為偏好上網購置作品。

除了銷售方式轉往線上，該研究調查亦指出，受訪的高淨值收藏家當中，16％的藏品屬於數位作品、膠卷作品、影像藝術作品；2021年上半年，數位藝術占了收藏家支出中位數的12％，而繪畫、雕塑以及紙上作品則占了31％。

另一項數據也證實，數位藝術愈來愈受歡迎，如被詢問到未來12個月內有興趣購置哪些藝術作品時，48％的受訪收藏家透露，有興趣收藏更多數位藝術。

(時報資訊)