全球資金寬鬆加上美國持續推動經濟振興方案，激勵REITs加速成長。

投信法人指出，美國REITs基本面良好，第二季REITs財報大幅超出預期，各產業加速增長與復甦，尤其是醫療照護REIT，在長期需求強勁且股利率優於一般REITs下，資金可望持續進駐。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人徐啟葳表示，去年以來高齡者設施住宅的入住率受到疫情影響而表現不佳，但今年第一季以來隨著疫苗施打普及，入住率可能回升至八成以上，根據研究顯示，高齡者設施住宅REITs有機會在2021年底恢復，並在2022年隨著入住率改善而加速成長，預估2021年第二季租金收入季成長可望1.2％。

高齡者設施住宅受到疫情影響而出現短線震盪，但醫療辦公大樓及生物實驗室REITs表現卻是相對穩定，在去年以來的疫情期間，醫療辦公大樓及生物實驗室的需求居高不下，不僅出租率提高，現金流量也同步攀升。徐啟葳指出，多數政策對於醫療照護不動產有利，長線不看淡。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，預期貨幣政策漸進式調整對於股市的影響將是暫時且溫和，即便REITs遭逢短線震盪料無礙中長線多頭行情。當前高齡住宅、退休社區內建立起嚴謹的的防疫措施，因此Delta對醫療保健相關產業的影響性有限，短期內復甦進度將稍微放緩，但大方向基本面好轉趨勢並未改變。

第一金全球不動產證券化基金經理人黃筱雲表示，疫情可望在2021年大幅改善，有利經濟活動重啟，預估2021年工業REITs仍將維持強勢成長，每股盈餘達10.1美元；商用REITs也將扭轉頹勢，獲利上看5.3美元。

元大全球不動產證券化基金研究團隊指出，總體經濟持續回溫，通膨走揚，REITs不僅擁有息收，且因大多數商業租賃條款均設有租金隨通膨調整機制，REITs被認為是相當好的抗通膨資產。

(時報資訊)