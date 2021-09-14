歐洲央行於上周召開利率政策後，政策延續寬鬆調性，但為因應通膨與經濟上修的環境，適度放緩第四季購債規模；另一方面，聯準會即將於下周召開FOMC委員會，市場將持續關注聯準會縮減購債的訊息，法人指出，目前市場觀望氣息濃厚，上周新興亞股股市表現維持盤整局面，漲跌幅幅度相當有限。

就外資資金流向來看，除南韓、越南，幾乎全數為淨流入，獲外資加碼最多的前三市場分別為台股、泰國、印尼，金額為7.3億美元、1.2億、0.8億；台股居本周吸金王，且連三周獲外資加碼，同以科技股為重心的南韓股市淨流出高達12.8億，為上周遭提款最多的市場。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，台灣本土疫情可能再次升溫，市場持觀望態度，成交量較上周和緩，且看好疫情商機，過去一周電商族群匯集人氣，此外運輸、鋼鐵產業亦表現突出。近期上市櫃公司8月營收已大致公告完畢，汽車電子類股受惠缺料緩解及電動車拉貨力道強勁，營收普遍穩步向上，短期大盤預料仍陷入盤整，長線持續看好電動車概念股。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，8月份東南亞部分國家疫情趨緩，各國相繼放寬防疫措施，股市也自低檔反彈，整體東協股市多呈現上漲，僅新加坡因先前已反映疫情趨緩而出現獲利了結賣壓。

展望後市，雖然變種病毒帶來的疫情變數仍需持續關注，不過隨著疫苗接種率逐漸攀升，疫情拐點出現，有助東南亞國家經濟活動獲得改善，而東協股市料有望受惠於其低基期及高增長的特性，可望吸引國際資金進駐。產業方面，科技、通訊服務等類股表現可持續留意。

第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，台股當前本益比不到16倍，近於近一年的19.2倍平均值，也不到近五年、近十年的16.8倍、17.1倍，評價為低估狀態。

因此在本波回檔之際，已吸引外資法人進場低接，累計近三個交易日買超逾600億元，籌碼從散戶逐步轉到法人手上。待未來浮額洗清，台股有機會走出震盪格局，重拾多頭走勢。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意