美國聯準會（Fed）預期年底前宣布縮減購債，但市場已反應此預期，且Fed主席鮑爾在全球央行總裁年會談話時指出，縮減購債與升息兩者沒有一定時間銜接性，預期貨幣政策漸進式調整，對股市影響將是暫時且溫和，REITs若遭逢短線震盪，仍無礙中長線多頭行情。

日盛長照產業收益REITs基金團隊表示，根據美國高齡住宅和護理投資中心（NIC）資料統計，針對70家小型、中型、大型高齡住宅與護理之家，包括企業主與高階管理人員問券調查顯示，超過六成業者預估，高齡住宅入住率將在2022年恢復至疫情爆發前水準，顯示行業基本面正在改善。變種病毒衝擊實質經濟疑慮漸淡化，醫療保健REITs溫和走升，近一季上漲2.3％。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人徐啟葳指出，年長者住宅第一季因疫情影響入住率下降，但隨疫苗施打率上升而紓緩，尤其長期需求仍然強勁，年長住宅向上趨勢不變。尤其新的年長者住宅愈來愈少，預期入住率提升，即Welltower和Ventas大型高級住宅的醫療保健REITs，後市不看淡。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝認為，預期美國聯準會第四季可能宣布縮減購債退場機制，但最快後年才會升息，貨幣政策漸進收緊，對市場衝擊性大為降低，且持續推動內需振興計畫，經濟動能維持擴張，貨幣政策仍偏向寬鬆，美國REITs因成長性加速，及股利率誘人等優勢，仍將吸引資金進駐。

日盛長照產業收益REITs基金團隊強調，這次美國變種病毒集中於特定幾個州，並未擴散全美，當前高齡住宅、退休社區內建立嚴謹防疫措施，短期復甦進度稍微放緩，但大方向基本面好轉未改變。隨疫苗施打加速、人口結構老化，銀髮住宅、技術護理之家及長照機構，後市表現可期。

(時報資訊)