美國聯準會（Fed）「鴿式退場」、貨幣政策的風險已淡化，帶動風險性資產表現佳，不過由於部分國家疫情升溫，可能進一步影響景氣復甦力道，柏瑞投信指出，預期各國政府仍將採取溫和手段以支撐經濟成長，有利於全球股市展望，可透過ESG量化股票策略全面掌握熱門題材商機。

柏瑞投信指出，柏瑞ESG量化全球股票收益基金為柏瑞所發行的第三檔ESG基金，2020年一月發行境內第一檔ESG量化債券、11月發行ESG量化多重資產產品，成為國內首家擁有完整ESG量化股、債、多重資產型基金家族的投信。

柏瑞投信指出，ESG投資夯，柏瑞一直走得很前面。柏瑞是第一家喊出「用投資愛地球」，也做了很多ESG投資人教育、推出ESG小學堂教育影片、首家發行「洞悉ESG」趨勢觀察報告、最近又領先同業推出「ESG夯什麼」、「永續E點靈」的系列影音內容。

不論從產品創新、產品完整性、基金規模、投資人教育、以及榮獲大獎肯定，柏瑞可說是ESG領導品牌無庸置疑。目前熱烈募集中的柏瑞ESG量化全球股票收益基金，透過獨特的量化策略選股，找到市場上ESG好標的，亦為市場上首見。

柏瑞投信指出，觀察自2020年以來，股票夯主題概分為三類，分別是漲幅相對強勁的電動車、潔淨能源和工業金屬、還有受惠於趨勢帶動的醫療生技、AI科技和居家消費，以及美國新政策討論度高的氣候變遷、基礎建設和金融等。

這些夯主題熱門企業多屬於MSCI ESG Leaders股票指數成分企業，如果要聰明選股、一網打盡ESG夯主題的輪動領漲商機，All-in-One的柏瑞ESG量化股票策略是優選。

柏瑞量化股票投資策略選股透過客觀數據分析，擁有獨特且透明的投資流程。量化投資透過電腦與人腦的強勢結合，可將海量資訊化身為有效的決策工具，擁有「速度快、品質穩、對象準」三大優勢。結合柏瑞「生命週期分類」以及「量化策略」選股流程，以量化模組有紀律的詮釋質化研究成果，可嚴選出ESG贏家標的，追求極大化的風險調整後報酬潛力。

(時報資訊)