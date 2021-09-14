美股上周轉為高檔震盪，加上台灣本土疫情升溫，台股回升至前波高點附近後，逢高檔獲利了結賣壓。

法人表示，近期受到漲價、缺料及疫情等多空訊息反覆干擾，指數呈現高檔震盪，而中秋連假將至，市場觀望氣氛濃厚，台股恐持續量縮整理格局。本周關注蘋果新品發表，有望提振電子股表現，建議以定期定額兼顧進攻與防守特性的ETF，增加資產的抗震力。

國泰投信表示，8月在國內當沖稅可否延續及美國購債政策等不確定因素干擾下，台股呈現價跌量縮格局，而8月下旬在台積電漲價利多帶動下指數開始強勁反彈，半導體類股和金融股引領大盤V型反轉。

整體而言，聯準會釋出偏鴿派訊息，消弭市場疑慮，市場資金仍然寬鬆，而台股在各項基本面數據皆表現良好，手機、伺服器與汽車強勁需求將帶動半導體與電子零組件延續缺貨與漲價潮，加上蘋果新機本周即將發表，有望帶動蘋概股表現，而國泰台灣5G+（00881）成分股中達75％屬蘋果供應鏈，可望跟著受惠。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，根據安聯投信台股團隊研究及預估數據，2022年電子股盈餘成長率仍可望有4.5％，但原物料、金融股則因今年高基期因素將呈衰退，故在投資上建議接下來選股時應首重明年仍具成長利基的相關標的，並更往上游靠攏。

(時報資訊)