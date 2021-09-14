全球股市走勢進入9月隨消息面而漲跌互見，反觀股票型基金資金動能則相對持穩。根據最新資料，包含成熟市場和新興市場在內的主要股票型基金，上周全面吸引國際資金進駐，為30周以來首見，當中又以新興亞洲基金資金動能最為強勁，以24.9億美元的單周資金淨流入稱霸全球主要股票型基金。

美股基金以22.24億美元的單周資金淨流入金額緊追在後，並已連續五周虜獲國際資金關愛目光。且拉長時間觀察，也以美股基金表現最亮眼，今年來累計資金淨流入金額已突破2,662.15億美元。

摩根中國型產品經理張致寧表示，第四季向來是亞股的傳統消費旺季，特別是大陸境內外股市，統計自2011年至2020年各季度表現，上證指數、滬深300指數、MSCI中國指數和恆生國企指數，第四季平均漲幅分別達5.54％、7.36％、5.17％和7.26％，皆大幅領先其他季度，搭配估值機會浮現與資金入市熱度不減，看好陸股有望展開波段反彈。

摩根美國科技型產品經理張致寧認為，強勁的企業獲利帶動美股頻創新高，87.7％標普500指數成分企業的第二季營收優於預期，比例創下2009年來新高，科技股優於預期比例，更居各產業之冠。目前資訊科技占美股比重27.8％最高，其強勁的獲利動能持續大幅領先全球其他市場，美國科技股成長潛力足，有望持續支撐美國科技股高估值。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，觀察今年以來美股表現，雖有不同類型雜音的干擾，但四大指數今年以來持續走高的主要動能之一，便為穩健強勁的基本面因子，而在當前美國經濟整體仍朝向解封復甦方向不變，以及企業財報中獲利成長與展望過半數仍正向來看，美股後市仍有望在基本面的支撐下持續有表現機會。

謝佳伶指出，許多投資人面對在各式雜音干擾下但持續走升的美股，時常覺得難以找到時機進場；但從數據來看，從2000年初統計至今年年中止，標普500指數於第四季平均約有3.5％漲幅，而若同年第三季收漲，第四季平均漲幅更會提升至4.3％，正報酬機會也將近八成，且從目前仍相對正向的基本面因素來看，投資人目前仍有進場、持續參與美股後市潛在成長的機會。

(時報資訊)