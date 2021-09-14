Alcon 瑞士商愛爾康大藥廠於今年7月推出劃時代新產品「新型視延老花矯正人工水晶體」，產品一推出就受到全台超過15位眼科權威醫師的期待，愛爾康於9月13日舉辦記者會，邀請曾受白內障所苦的資深時尚評論家與媒體人袁青現身說法，並由奧斯卡眼科中心張正忠院長、大學眼科林丕容總院長共同見證，一起將人工水晶體推向新視界。

相較過去的傳統繞射型延伸焦距人工水晶體，雖可讓患者看遠、中、功能性近距離都清楚，但夜間容易受到光學干擾，產生光暈、眩光等問題，「新型視延老花矯正人工水晶體」，採非繞射型延伸焦距，大幅改善過去光暈、眩光等副作用，使夜間開車可以看得更清楚，並且視線在變換遠、中、功能性近距離的過程中都是清晰的視覺。

大學眼科林丕容總院長表示，這款產品除了神經病變、黃斑部病變患者以外，絕大多數患者可使用，甚至適用於做過近視雷射的病人、眼底有其他狀況之病人，雖然設計上突破以往，但在植入手術上跟過去是一樣的，與患者術前衛教時，也不用像使用傳統繞射型延伸焦距人工水晶體，需解釋術後用眼習慣會改變等等，說明起來更為單純，因此對於醫師臨床上來說，縮短了許多衛教時間。

奧斯卡眼科中心張正忠院長表示，「新型視延老花矯正人工水晶體」跟過去傳統繞射型延伸焦距人工水晶體不同，是最接近人類眼睛原本看物體的方式。曾受白內障所苦，資深時尚評論家與媒體人袁青在國小同學也是奧斯卡眼科中心張正忠院長的建議下，接受了人工水晶體置換手術，認為這趟科幻際遇為其人生帶來一大轉變。

(時報資訊)