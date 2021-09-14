翔仔居家這個「夜市起家、轉戰電商」的品牌，外界多半給予「敢於挑戰、跨出舒適圈」的高評價。

但隨著近年多數業者啟動數位轉型並加入多個平台吸引新客，翔仔居家卻反其道而行，開始汰換部分電商通路，只集中火力在蝦皮購物上，創造460倍廣告投報率。

翔仔居家創辦人林士翔認為，蝦皮購物早已成為「大流量池」，讓原以中低單價為主、後來逐漸跨入高單價自創品牌的翔仔居家，能透過平台觸及高消費力的上班族與家庭客等新客群。

一般社群廣告多半以「興趣」來預測使用者未來消費行為，翔仔居家採用蝦皮XFacebook廣告（CPAS），結合「購買行為」來精準投放，針對「曾買過商品」、「曾瀏覽或將商品加入購物車」以及「曾買過類似商品」三大類精準客群投放客製化廣告。

由於蝦皮購物平台已聚集眾多消費客群，再搭配大促活動的推波助瀾，更有效推動新客導流、舊客導購。

根據蝦皮購物數據顯示，2020年雙11大促活動期間，翔仔居家流量較平時彈跳高達三倍；單月最高業績也創下超越平時業績達33倍，在2020年底到2021年初的寢具旺季，投放蝦皮XFacebook廣告投報率更高達460倍，一度讓林士翔誤以為「是不是系統壞掉？」

多數品牌官網使用者基數較少，如果要形成同等規模的豐富數據庫，必須長期累積才能獲得微幅的成效，在「時間就是金錢」的商場競爭下，不一定對業者有利。

林士翔強調，「相較之下，蝦皮購物願意開放平台消費數據供品牌投放廣告，就算是新進業者從零開始，也有機會快速接觸精準客群，進而與其他競業平起平坐！」網址：https://m.facebook.com/ShopeeforBusiness?_rdr。

(時報資訊)