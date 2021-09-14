微星MSI推出全新商務筆電Summit E16 Flip，採用360度翻轉設計及16：10黃金比例的觸控螢幕，輕巧多變的使用模式滿足各種商務情境需求，其中更搭配專屬MSI Pen，手寫筆與簡報筆合為一體的多工設計為你創造更好的工作效率。

微星科技表示，最出色的作品皆經過精密的計算與設計而成，MSI以「科技美學」作為信念，將後現代設計與現代科技相融合，賦予商務人士更多靈感。全新推出的Summit E16 Flip採用360度翻轉設計以及16：10黃金比例的觸控螢幕，最高搭載最新第11代Intel Core i7處理器和Intel Iris Xe顯示晶片，並搭配Dynamic Cooler Boost全新散熱設計，風扇音量僅35分貝以下，沉靜中能提供不間斷的高生產力！

背蓋部分採用全新logo設計，以黃金比例勾勒出完美線條，更將數學應用於平衡構圖，實現簡約俐落之美。

為滿足商務專業人士追求極致生產力的性格，Summit E16 Flip搭配專屬的MSI Pen，使商務人士能夠盡情發揮創造力；提供長達11小時長效電池續航力與快速充電功能；打造企業級的安全機制，硬體部分採用信賴平台模組（TPM）2.0技術，透過TPM加密儲存密碼或重要資料，提供最為完善的防護功能。

另外內建指紋辨識功能，透過Windows Hello能夠輕鬆登入，不僅比以往登入速度快了三倍，更能完整保護資料與商業機密安全。

因應遠距工作的趨勢，Summit E16 Flip不僅提供視訊提示燈與F6視訊開/關等功能，還搭配視訊鏡頭蓋開關，以保護隱私。

當鏡頭蓋關閉時，視訊鏡頭會立即被切斷，提供最完整的隱私保護。

全新Summit E16 Flip翻轉觸控商務筆電預計9月下旬上市，為回饋消費者支持，全新Summit E16 Flip、商務及創作者系列筆電指定款預載Microsoft 365個人版一年期，為商務人士打造更完整的工作平台。

(時報資訊)

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