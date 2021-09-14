美國聯準會今年不急著升息，市場靜待下周登場的FOMC例會釋出更明確利率指引，資金持續湧進債市和貨幣市場觀望，根據最新統計，包含高收益債、投資級債、市政債、MBS、政府債在內的整體債券型基金，上周再吸引126.28億美元，不僅已連續七周有超過百億美元的資金淨流入，並已連續26周吸引資金進駐，累計今年來淨流入金額更正式突破4千億美元大關。

美國貨幣市場基金上周也有151.77億美元的資金淨流入，為近五周來最大單周淨流入金額。三大主要債市方面，以投資級企業債券基金買氣最為強勁，並已連續26周吸金；高收益債券基金也已連續8周吸引國際資金進駐，上周再流入13.26億美元；新興債券基金不僅連續兩周吸金，22.1億美元的單周淨流入金額更創下近十周之最。

摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩指出，全球流動性充沛、美國聯準會溫和政策談話及疫苗接種進程持續好轉，帶動整體企業成長動能穩健成長，截至8月底，美國近九成的企業展望為中性至正向以上，基本面復甦使高收益企業信用品質持續轉佳。

今年以來共有295家高收益債企業獲升評，遭到降評的企業僅有132家，升降評比例達二倍以上創過去十年以來最佳，顯示債信品質持續改善，高收益債更具投資吸引力。

黃百嵩分析，高收益債今年漲幅領先所有債種，在美國調整貨幣政策在即的環境背景底下，高收益債在較高到期收益率與較短存續期間的保護下，較能緩衝抵消美債利率回升帶來的負面衝擊，又能隨美國景氣復甦而有利差收歛的機會，自然吸引國際資金持續力挺，看好後續資金回流高收益債券的空間仍大。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，變種病毒帶來的疫情反覆雜音干擾未歇、市場對通膨的預期相較數月前有所降溫，加上部分經濟數據如就業市場仍未完全恢復，美國10年期公債殖利率在過去數月漲勢較年初時趨緩，在1.2％與1.3％左右震盪。

其實在經濟持續解封、聯準會官員陸續表示將逐步採取貨幣政策正常化，以及當前實質利率接近歷史低點等因素下，美國公債債殖利率走勢中長期趨勢仍然看升。

(時報資訊)