13日台股震盪整理走勢，加權指數季線失而復得，收在17,446.31點、微跌0.16％。台塑（1301）、華新（1605）兩檔傳產龍頭股震盪攻堅行情，台塑股價收高100.5元、上揚1.31％，華新收盤價26.85元、漲幅1.32％，可留意相關認購權證。

台塑2021年前八月營收1,777.57億元，年增幅54.11％，8月營收231.58億元，月增幅3.65％及年增幅58.38％。2021年上半年稅後盈餘351.90億元及EPS 5.53元，去年同期虧損10.24億元及每股虧損0.16元；第二季稅後盈餘202.30億元及EPS 3.18元，去年同期則虧損6.30億元及每股虧損0.1元。

台塑第三季有11個廠進行歲修或工檢，預期開工率降至89％，低於第二季，將影響營收表現，但第四季為PE/EVA及PP等產品營運旺季，營收可望恢復成長。投信13日買超台塑1,340張，已連五個營業日買超2,597張。

華新2021年前八月營收959.22億元，年增幅35.33％，8月營收134.19億元，月減幅7.12％及年增幅51.63％。2021年上半年稅後盈餘54.71億元及EPS 1.60元，優於去年同期獲利29.88億元及EPS 0.90元；第二季稅後盈餘35.88億元及EPS 1.05元，高於去年同期獲利28.78億元及EPS 0.87元。

華新產業面適度反映部分原料成本增加，調漲9月盤價，內銷價每噸調漲新台幣3,000元，以及外銷價每噸調漲120-150美元，有利延續營運成長動能。外資繼9、10日連續買超1,234張及2,451張，13日再加碼1,743張，9月來外資累計買超量1.17萬張。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意