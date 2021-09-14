台股從上周五（10日）已連兩個交易日，傳產股帶領台股，法人看好台泥（1101）及長榮（2603）本業亮眼，可望重獲買盤青睞。

台泥13日股價上漲1.10元，漲幅2.24％，收在50.1元，上檔季線及半年線有壓；外資買超台泥1.06萬張，為連七日買超。

長榮13日股價跌1.5元，跌幅1.12％，收在132元，略微跌破月線。外資13日賣超長榮8,622張，由前一日買超2.32萬張，轉為減碼，投信13日則小買304張。

在台泥部分，受惠於大陸水泥產業漲價，預計第四季將迎來營運高峰。台泥的廣東、廣西、貴洲、江蘇均有三波的價格調漲，其中，廣西已調漲第四波，各地報價均已高於去年同期水準。9月下旬不排除還會再漲，若限產、煤炭高漲、需求上升等趨勢持續，第四季旺季的營運值得期待。

大陸水泥漲價、需求攀升主要來自於四大利多，限產、限電、煤炭價格高漲墊高水泥成本及政府加速釋出基建預算。法人估，台泥第三季在毛利率下滑，EPS將降至1元以下，但第四季隨著漲價題材發酵將回升。

在長榮部分，美洲線進入最強旺季，美國零售商因應購物節慶將至加大備貨力度，美國零售商庫存仍位於歷史低點，補庫存需求旺盛將推升貨載需求續強。運力供給則因碼頭缺工導致船舶在港時間拉長、碼頭腹地空間有限、運輸供應鏈如拖車、火車運轉不順，使貨物回堵到碼頭，運力供給將持續受限，長榮營運維持高峰。雖然達飛等同業宣布至2022年2月凍漲即期運價，但附加費仍可額外徵收，市場解讀為利多。

此外，即將進入每年底前歐洲線換約的重頭戲，目前遠東到歐洲線的現貨價格每TEU已達7,491美元，去年同期僅有1,054美元，兩者相比已成長六倍以上，今年歐洲線換約的價格將勢必呈現跳躍性成長。

長榮日前在法說會表示，歐洲線已成為最賺錢航線，目前占長榮營收比重升至35％。市場估計隨著2022年1月歐洲線以新合約價計價，長榮營收將頗有看頭。

(時報資訊)

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