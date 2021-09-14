受8月份美非農就業報告意外疲弱影響，CME交易所公布的2022年12月份聯準會（Fed）升息機率最低降至52％，然通膨數據維持高檔，加上非農數據公布後，Fed官員言論仍偏向2021年開始進行縮減購債，升息機率回升至57％；美元指數10日收在92.58點，一周上漲0.55點，漲幅約0.6％，目前美元指數仍維持在92～93.5點間震盪整理。

觀察美國CFTC公布大額籌碼數據，上周槓桿基金在歐元期貨空單部位回補8,184口，但整體仍維持看空歐元的淨空單部位32,762口；投機部位在差勁的非農就業數據公布後，看好美元上揚的走勢並未出現有轉變跡象。

國泰期貨證期顧問部分析師吳品杉指出三點觀察：一、8月非農就業數據意外疲軟，市場對Fed在2021年開始進行縮減購債的預期有所降低，惟褐皮書提及，企業對經濟展望仍樂觀、對通膨的擔憂則加劇，以及多位具投票權的Fed官員維持支持2021年開始進行縮減購債的言論，如期實施可能性大。

二、從利率角度觀察，美國10年的實質利率維持在-1％上下，並未再出現破底，顯示下檔有撐，美元修正幅度有限；三、隨美國債務上限上調時限緊迫性漸增，預期近幾周內美兩黨可望就債務上限調整達成協議，達成後在美財政部資金需求下，美債發行將開始放量增加，並將推升殖利率走揚，美元指數有望進一步攀升。

目前整體經濟環境對美元走升較為有利，雖短期因疫情導致美國經濟復甦力道轉弱，但仍強於多數主要經濟體，縮減購債時程只是遲早問題，美元指數仍有望持續走揚，對美元維持偏多看法不變。

(時報資訊)