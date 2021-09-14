近期美聯準會（Fed）官員再度對外談話表示，雖非農就業人數表現受到Delta病毒影響走弱，但2021年縮減購債仍然是適合的。相關言論導致市場對於縮減購債擔憂再度升溫，且在疫情衝擊下，缺料風險仍持續升溫，導致台灣期交所的美股期貨波動率持續上揚；整體而言，疫情及Fed官員談話交錯影響全球股市，整體波動較為劇烈，以致美股期貨多空方向難以捕捉，交易難度大幅增加。

觀察第四季度全球金融市場仍有兩大風險。首先，全球商品消費力道開始出現趨緩，消費主體由商品轉移至服務業上，據過去經驗，當服務業消費較商品強勁時，股市皆出現大幅度的波動；第二，Fed目前仍可能於年底縮減購債，貨幣供給年增率下滑。過去經驗也顯示，當貨幣供給年增率下滑，金融市場資金轉趨短缺，也易導致高估值的美股出現大幅波動。

富邦期貨表示，面對目前市場恐將大幅波動，利用台灣期交所的道瓊期貨及Nasaq100期貨進行多空配對交易，為較佳之策略，也望規避市場大幅波動之風險。

以目前產業趨勢觀察，商品消費轉弱下，工業、原物料及能源類股恐有下跌風險，也將導致道瓊期貨走勢轉趨疲弱，另外，Nasdaq指數多為科技類股，服務業占比偏高，受惠於長線科技成長趨勢延續強勢，因此隨目前市場波動大幅增溫，可採取偏多Nasdaq100期貨、並偏空道瓊期貨的多空配對交易策略，獲取穩定利潤。

(時報資訊)