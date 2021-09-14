台股13日早盤受美股上周五（10日）下跌影響走弱，呈現區間整理格局，不過，在下檔各均線買盤支撐之下，加權指數一度翻至平盤上，終場則小跌28點，以17,446點作收；台指期一度下跌逾百點，終場小跌31點、收在17,442點。

專家指出，目前台股多空力道再度拉鋸、互不相讓，由於量縮格局不變，指數上方又有17,500點整數關卡壓力，短線上台股將續作區間震盪整理，先以中性區間看待為宜。

價差方面，台指期逆價差擴至5.31點。現貨部分，三大法人賣超39.5億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加349口、至8,155口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,101口、至15,403口。

在自營商選擇權淨部位上，群益期貨指出，13日以賣買權和買賣權作增量布局。近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為8萬1千餘口，13日下跌賣權OI增量卻大於買權，目前選擇權下檔支撐墊高。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,500點，賣權未平倉最大量集中在17,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.38升至1.42。VIX指數下跌1.43至16.88。永豐期貨研調則認為，整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。

群益期貨表示，外資期現貨略為同步作空，自營商選擇權中性偏多，月選偏多不變，整體籌碼面中性偏多。台股盤面上呈現電弱金強態勢，多空力道再度拉鋸，目前量縮格局不變，現階段在半導體權值類股出現疲弱下，台股短線上將以續作區間震盪整理。

元富期貨指出，目前指數站在所有均線之上，不過，上方面臨17,500點整數關卡壓力，因此，還是先以中性區間看待為宜。

(時報資訊)