伴隨國際廢鋼原料行情反彈上揚，豐興（2015）13日開出的本周盤價，決定調漲廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼每公噸漲300元，鋼筋每公噸漲200元，且鋼筋是近十周來呈現平低盤後，首度調漲價格。

豐興調漲鋼筋價格的舉動，市場預料，其它東鋼（2006）、威致（2028）及海光（2038）等鋼筋上市大廠，可望順勢調漲價格，來反映市場行情。

對於這項盤價，豐興表示，這次鋼筋漲價，主要是反映廢鋼原料成本，和鋼筋市場行情，因國內廢鋼原料已連續二周調漲價格，累計每公噸上漲500元，雖然市場還有一些觀望的氣氛，但為提振市場動能，有必要適度調漲鋼筋價格，至於鋼筋出貨方面，仍維持穩定順暢。

豐興決定，本周廢鋼收購價格每公噸調漲300元，漲幅約2.58％，鋼筋每公噸調漲200元，漲幅約0.88％，型鋼則維持平盤。豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為1.19萬元，鋼筋每公噸牌價為2.28萬元，型鋼每公噸牌價維持2.7萬元。

豐興表示近一周來，日本廢鋼原料每公噸上漲10美元，由每公噸470美元漲到480美元，美國貨櫃廢鋼原料每公噸也漲5美元，由每公噸450美元漲到455美元，至於澳洲鐵礦砂則逆勢下跌，由每公噸142.8美元跌到128.2美元。

(時報資訊)

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