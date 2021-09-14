國內五金連鎖通路品牌振宇五金（2947）配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，採競價拍賣及公開申購方式辦理，將於14日啟動上櫃前競拍，競拍日期從9月14日起至16日止，並依投標價格高者優先得標，競拍底價為66.67元，預計10月上旬正式掛牌上櫃。
振宇五金為結合專業五金及家庭五金商品之複合式五金連鎖銷售通路，40％客群為專業師傅，60％為一般喜好DIY的族群；目前全台門市據點共有58家，未來將以人口八萬開一家店，全台拓展市場規模。
受惠於近年房屋的自行維護及裝修風氣漸起，再加上振宇五金實行多年的標準化、專業化市場管理政策奏效，近年營收、獲利呈現穩健成長，去年合併營收15.83億元，EPS為6.1元；今年上半年稅後淨利約6,000萬元，年增7.99％，EPS 3.47元，8月營收1.51億創歷史第三高，累計前八月營收達11.46億、年增9.23％，續創新高。
展望未來，振宇五金上半年雖受疫情影響，但門市營收仍持續成長，下半年營運重心將積極加速展店，拓展市場版圖並預計今年第三季到第四季於北部及南部門市會陸續開出，持續增添營運動能。
此外，透過30年五金銷售經驗的市場大數據庫，有效聚焦商品陳列，針對不同地域的需求特性，提高銷售精準度，並推出「租就Go」專業工具租賃服務、規劃推出協助顧客與專業師傅媒合的創新服務，提高與消費者關係黏著度，以多元面向帶動整體營收發展。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意