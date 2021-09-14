台股千元高價股重新洗牌！祥碩（5269）因8月業績不佳，13日三大法人齊賣超413張，股價摜殺跌停，高價股三哥地位拱手讓出予信驊，同時，富邦媒（8454）追兵在後，以1,995元大漲150元作收。

不只股價排名搶得凶，市值爭奪戰也同時開打，富邦媒市值衝上3,632億元，正式超車大立光，並緊咬矽力-KY（6415）的3,870億元不放。

針對千元高價股，股價與市值爭奪戰暗潮洶湧，萬寶投顧董事長朱成志分析，台股經過第二季航海王之亂後，散戶已受傷慘重，再加上8月27日當沖警示制度上路，造成台股量能萎縮。

不過，股市整體結構、基本面仍好，但台股走向「兩極化」的情況明顯，就是有法人認養股，本益比（PE）會非常高，而沒有人認養的股價會非常低。

千元高價股排名再出現洗牌，祥碩8月營收意外出現年減16.15％，13日股價開低走低摜殺至跌停2,130元大跌225元，信驊雖然收平盤2,250元，高價股三哥換人，祥碩後面還有追兵富邦媒，在疫情發燒受惠下，13日股價收1,995元大漲150元，可望再戰2,000元大關。

上市櫃千元高價股包括矽力-KY、大立光、信驊、祥碩、富邦媒、譜瑞-KY、力旺及旭隼，其中，矽力-KY股價4,135元與大立光2,580元，差距愈來愈大。

朱成志強調，千元高價股並不是看每股獲利（EPS），一定是看PE，而PE則是由籌碼決定，籌碼的重要性依序則為外資力挺、大股東鎖碼、投信支持。

以矽力-KY來說，外資持股94.8％，是由外資主導股價，大立光外資持股僅有四成餘，今年EPS估計可賺150元，遠高於矽力-KY的估63元，但股價卻愈差愈遠。

(時報資訊)

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