證交所統計，上周外資在集中市場買超276.27億元，其中，買超中鋼（2002）8.52萬張最多，另賣超聯電（2303）9.44萬張最多；累計近三周來外資連續買超，合計買超達1,412億元。

(時報資訊)

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