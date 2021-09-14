證交所與元大證券攜手於9月14～15日改以線上方式舉辦「首爾首航線上論壇 Taiwan Market Seoul On-line Conference」線上台灣投資說明會。

此次共邀致茂（2360）、新日興（3376）、矽力-KY（6415）及富邦媒（8454）等四家上市公司，及力旺（3529）、信驊（5274）及群聯（8299）等三家上櫃公司出席。

證交所指出，今年初與元大證券原計畫於全球疫情趨緩後親赴韓國舉辦實體引資活動，卻受限全球疫情而未能成行。而台灣疫情在5月進入三級警戒後，證交所也因應疫情啟動包括異地辦公、居家辦公等防疫措施，所幸疫情於8月降至二級，證交所也積極重啟各項活動。

證交所強調，惟在目前國際商旅活動仍受新冠肺炎疫情影響下，為使服務不中斷，持續搭建台灣優質企業與國際機構投資人之間更即時有效的溝通橋樑，證交所與元大證券攜手於9月14～15日，改以線上方式舉辦「首爾首航線上論壇」線上台灣投資說明會。

此次活動係近年來首場鎖定韓國之引資活動，預計邀請七家台灣上市櫃公司，與韓國投資人進行多場小型群體線上會議。投資說明會期間，除安排上市櫃公司與全球機構投資人進行簡報外，證交所特別舉辦「展望台灣資本市場與ICT產業發展」專題演講。

除由證交所分享台灣資本市場之近期表現外，並邀請資策會產業情報研究所所長洪春暉發表「後疫時代台灣ICT產業發展前景」專題演講。期望能藉由專題演講向國際投資人行銷台灣資本市場穩定良好表現、適宜投資之環境以及ICT產業未來，以吸引更多資金活水投資台股。

為服務更多市場參與者，證交所將於會後將此次活動之專題演講內容影片將置於Webpro3.0影音傳播網，投資人可隨時聽取簡報，不受時間限制。因此次活動目標對象為國際機構投資人，故全程將以英語進行。

(時報資訊)

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