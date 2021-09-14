疫情持續，訊連科技（5203）旗下人臉辨識解決方案FaceMe也陸續拓展業務，近期則跨入Fintech領域，看準疫情下的遠距商機，為金融業、保險業打造端對端的遠距投保、遠端開戶等解決方案。

訊連執行長黃肇雄表示，疫情造成人們生活巨大的改變，以往必須採取親碰面、親簽的保險業務，疫情雖是衝擊但也是轉型、導入遠距投保服務的時機。黃肇雄認為，人臉辨識仍是未來大趨勢，目前也積極打進金融客戶，希望2022年可看到營收成長。

訊連科技8月營收1.1億元，年減25.4％、月減18.4％，累計前八月營收為10.44億元，年減3.6％。展望下半年，黃肇雄表示，三大成長型產品線PC-Create、Mobile App以及人臉辨識業營收比重已提高至57％，且具備高成長性，在調整產品組合之下，將成為未來業績成長基礎。

訊連近幾年深耕人臉辨識領域，研發自有的解決方案，近年陸續導入不同產業領域，包括如物聯網、安控等領域，而在2021年國際電腦視覺大會（ICCV）人臉活體辨識競賽中，取得第三名，防偽率達96.8％。訊連表示，受疫情影響，金管會6月時宣布視訊投保暫行方案，確保壽險業者各項服務及業務不因疫情影中斷。

然而，因為市面上欠缺可整合視訊會議及eKYC的解決方案，業者大多得透過整合多套不同服務，例如採用第三方的視訊會議服務、並由其他設備協助錄影（如透過手機或攝影機翻拍），且保險簽單需事先提供給客戶列印、簽名等，導致使用者體驗不佳。

此外，保險業務員還是得以肉眼比對投保人及身分證，仍有冒用的風險，顯示未來如果大幅度開放遠距投保，業界將需要更成熟且高度整合的解決方案。

黃肇雄表示，訊連推出FaceMe Fintech解決方案，主要是整合人臉辨識以及視訊會議技術，針對遠距投保的需求，提供視訊會議SDK，可協助金融保險業者，透過私有雲或Google Cloud Platform的公有雲，建置遠距服務的視訊會議。

訊連第二季旗下人臉辨識、PC-OEM／ODD兩大事業受到疫情干擾，阻礙客戶開發進度，其中人臉辨識部分第二季營收年減兩成，不過黃肇雄認為，人臉辨識仍是未來大趨勢，目前也積極打進金融客戶，希望2022年可看到營收成長。

(時報資訊)

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