5G推動終端產品應用升級，PCB廠為提升製程、技術，採購新設備的力道強勁，帶動相關設備商出貨暢旺，8月營收也維持在高檔，業者表示，看好PCB後續擴產力道不減，接單依舊熱絡，訂單能見度拉長的狀況下，對於後續營運抱持正面樂觀看法。

志聖（2467）8月營收4.44億元、月增3.97％、年增42％，累計前八月營收37.9億元、年增62.4％，為歷年同期新高。志聖表示，由於客戶驗收、營收認列時間的關係，單月營收雖略有起伏，但下半年是傳統電子旺季的看法不變，第三季在手訂單也優於前二季，目前工廠仍滿線滿載生產，也透過均豪中科廠增加產能因應。

法人表示，志聖9月略受中秋假期影響，部分訂單遞延，但銷貨仍會優於8月表現，預期第三季整體營收優於去年同期無虞，約介於今年第一季至第二季之間，看好PCB、半導體、面板等產業需求不淡，帶動志聖接單出貨暢旺，上下半年營收比重差不多的狀況來看，推估志聖全年有望逼近60億關卡，挑戰創下歷史新高。

鑽針廠尖點（8021）3.56億元、月增5.36％、年增34.4％，受惠於PCB鑽孔需求強勁，以及新產能的加入，尖點8月營收再創單月歷史新高，累計前八月營收達24.1億元、年增29.6％，為歷年同期新高。

展望第三季尖點表示，新產能已經到位，加上迎來傳統旺季，鑽針、鑽孔服務稼動率持續拉升，樂觀看待第三季營運會維持高熱度，優於第二季可期，動能來自IC載板、傳統板需求續強，另外在新產品、新手機的推出下，高層板、HDI需求也會同步升溫。

迅得（6438）8月營收4.21億元、年增41.5％，創單月歷史第三高，累計前八月營收達31.7億元、年增55.5％，為歷年同期新高。大量（3167）8月營收3.84億元、年增60.7％，累計前八月營收達30.6億元、年增127％，續創歷年同期新高。

業者表示，受惠科技世代交替來臨，零組件製程難度、精密度要求也提升，對於高階、高精準度，甚至是高自動化的設備需求愈來愈強，預期未來在5G、AI、HPC、自駕車等趨勢推動下，客戶設備升級的需求會更加強勁。

(時報資訊)

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