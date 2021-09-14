受惠轉型有成，加上傳統旺季帶動工控、網通、汽車、消費性等需求均升溫，連接器廠商宏致（3605）8月營收創單月歷史新高。

展望下半年法人預期，看好併購效益帶動網通比重拉高，以及電動車加速發展趨勢帶動車電出貨走強，加上工控和消費性進入旺季，樂觀看待宏致下半年營運優於上半年可期。

宏致8月營收9.68億元、月增3.97％、年增31.16％，為單月歷史新高，累計前八月營收達69.76億元、年增35.2％，續創歷年同期新高。儘管市場上仍普遍存有長短料的不利因素，不過隨著第三季料況有較第二季緩解，如網通、車電出貨增加，法人預期宏致第三季業績將會是傳統旺季表現、並優於第二季。

宏致主要產品分為I（工業）、C（雲端/伺服器）、A（汽車電子）、N（NB/消費性3C）等四項產業。宏致表示，由於多元產業發展，營運較不容易受到單一產業變化而影響，展望第三季，工控及消費性迎來傳統旺季，工控受惠基建，消費性有無人機、掃地機器人、智慧家電等智慧生態圈產品，對於這兩項產業需求正面看待。

網通和車電方面今年來需求不淡，不過長短料的影響也一直都在，宏致網通包括交換器、路由器、伺服器、資料中心等，公司表示，第二季受到缺料影響，雖然網通產品仍維持成長，但出貨不如預期，目前觀察到7、8月料況有逐漸好轉，預期拉貨動能會持續升溫。

車電方面跟隨全球車市復甦以及電動車快速成長趨勢，今年來需求強勁，不過車用晶片短缺的影響下，拉貨仍有受到干擾。

宏致表示，客戶第三季缺料狀況有較第二季舒緩，加上今年明確看到電動車出貨持續上升，看好汽車客戶總體需求沒有下修，宏致持續開發、導入的車種也在增加，目標2021年汽車相關業績要回復到2018年水準。

因應客戶需求強勁，宏致啟動籌資案，包括CB 6.06億元及現金增資6億元，將用於台灣廠精工中心二期擴建，預計第四季動工，2023年第二季完工試量產，新廠將完全以高頻連接器、高速連接線等高階產品為主。

(時報資訊)

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