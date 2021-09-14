瑩碩（6677）13日宣布，旗下複方神經／精神科用藥、高血壓合併良性前列腺增生（BPH）用藥等二項產品，獨家授權北京藥企在大陸地區開發與商業化，雙方將攜手進軍大陸近年加速成長的慢性病藥物市場，有機會爭取成為首家通過一致性評價藥品。

該授權案，瑩碩依藥品的開發時程，享有簽約金、里程碑金以及產品上市後的銷售分潤權利金。

瑩碩表示，該公司與北京中關村知名製藥企業簽訂獨家合作協議，針對二項困難學名藥展開技術授權、藥物開發、臨床試驗、生產與銷售等全方位的長期夥伴關係，雙方將共同進行藥物開發、臨床試驗與領證事宜。

瑩碩總經理顏麟權表示，大陸人口老齡化進程加快、人口基數又大，慢性病人數攀升帶動相關藥物需求的增加；由於醫保覆蓋範圍擴增，激發許多相關治療藥物的積極投入，大陸的慢性病用藥正值加速發展階段。

顏麟權表示，此次與北京藥企合作的二項產品皆具獨特利基，其中，複方神經/精神科用藥屬於精神科常用藥品，根據全球知名醫藥資訊顧問公司IQVIA資料顯示，去年該款藥品在大陸市場的銷售額約為3.7億人民幣，並已納入2020年版中國國家醫保藥品目錄。

不過，該款藥物因技術門檻高並有執行臨床試驗的難度，迄今尚無通過一致性評價的產品上市，且自2016年大陸實施一致性評價以來，也無任何臨床備案登記。

另一項高血壓合併BPH藥物為一緩控釋劑型，能快速應用瑩碩自主平台CORS（滲透泵控制釋放系統）的開發優勢。該款藥品也列入中國國家醫保藥品目錄產品，目前尚無通過一致性評價的產品上市。

(時報資訊)

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