百達-KY（2236）董座黃亮茳之子黃泓杰接班，看準未來自動化設備與AI機器人需求，宣示帶領百達跨足發展服務型機器人，已獲新加坡與香港政府、企業的批量訂單，包括知名保全公司一次向百達下訂40台機器人，樂觀將成為帶動百達營運成長的新引擎。

百達今年沖壓設備業務新獲包括嘉澤（3533）、新加坡MMI集團的批量設備訂單；汽車零件業務則取得大客戶麥格納（Magna）及本特勒（Benteler）的新項目訂單，業績較去年明顯回升，公司自信營運谷底已過，今年營收獲利將較去年有雙位數成長。

百達主要從事精密沖壓業務，產品以汽車排氣系統等汽車零件，及沖壓設備為主，其中汽車零件營占比達九成。百達前八月合併營收8.65億元、年增20.25％；上半年EPS達0.57元、年增逾13倍。

百達在去年啟動二代接班工程，今年4月黃泓杰完成公開收購股權後，個人持股已超過60％，並就任百達執行長兼總經理。

百達去年因疫情影響，營收獲利均落入近年新低，但黃泓杰指出，百達的沖壓設備及汽車零組件業務進行整改後，今年上半年營運已有明顯的成長，生產線的設備訂單亦回溫，「百達營運谷底已過！」

黃泓杰也在今年百達股東會上，宣布百達未來的重點發展方向為服務型機器人。他表示，這是一個全新市場，並認為是快速成長的板塊，由百達開發軟體及硬體，加上獨家設計及製造的強項能力，完成市場可接受高且具有性價比的產品。

黃泓杰認為，在後疫情時代，人們仍需要保持一定社交距離，加上開發國家人口老化、生活水準上升，導致許多工作越來越難招募員工，引進外勞又因開發中國家將陸續停止人力輸出等因素難以如願，所以加速產業自動化及使用AI服務型機器人替代傳統人工將成為趨勢，百達未來訂單及產業遠景將有高能見度。

(時報資訊)

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