碳纖維複合材料大廠拓凱（4536）因自行車零件出貨順暢，安全帽、球拍、醫療及電子元件出貨優於預期，8月合併營收首度破8億元，創單月營收新高，前八月合併營收創同期新高，拓凱9月出貨可優於8月，續創單月新高。法人估，全年合併營收挑戰逾85億元、攀新高。

拓凱指出，6、7月高階自動車及電動自行車前叉、車架及輪圈出貨，因自行車廠客戶缺料及缺櫃影響而放緩，得在台中工業區另外租廠房放零件，自行車零件庫存金額從6月底的1,200萬美元攀升至7月底1,500萬美元。不過客戶8月逐漸恢復拉貨，8月底自行車零件庫存金額維持7月的1,500萬美元，未再增加。

拓凱8合併營收8.1億元，年成長28.37％，創單月營收新高；前八月合併營收達53.01億元，年增17.34％，創同期新高。拓凱指出，8月自行車客戶恢復拉貨，安全帽、球拍、醫療及電子元件出貨比預期好，部分產品出貨比原先預期多一至二成。

拓凱表示，9月安全帽、TOF電子元件、球拍、醫療等產品出貨會比去年同期增加，加上自行車廠客戶因缺料及缺櫃遞延出貨問題，似乎慢慢獲得緩解，9月可望恢復正常拉貨，9月整體出貨有機會超越8月，第四季所有產品出貨可望維持全面正成長。

此外，拓凱下半年飛機座椅及椅背出貨轉正成長，出貨以飛機椅背為主，9月飛機椅背出貨初估三千多個，第四季航空出貨量預估比上半年倍數成長。

拓凱指出，第二季反映原物料上漲，球拍、安全帽及自行車部分零件調漲報價，漲幅3％～6％，會逐漸反映在第三季營收上，目前在手訂單三個月，訂單能見度看到11月。

(時報資訊)

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