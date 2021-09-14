台灣部分工具機廠最近大陸訂單雖有趨緩的跡象，但歐美及土耳其市場訂單回溫，整體接單受影響程度不大。工具機業者普遍預期，9月出貨及營收均優於去年同期，能否勝過8月，端視缺料及缺櫃問題能否解決。

業者指出，大陸市場需求回溫，帶動今年全球工具機產業景氣復甦，台灣各工具機廠及零組件業全面受益，目前訂單能見度普遍看到第四季末，恩德（1528）、亞崴（1530）及百德（4563）三家工具機廠，以及上銀（2049）、直得（1597）及全球傳動（4540）三家傳動系統元件廠訂單看到明年首季。

雖大陸最近經濟成長趨緩，車用晶片又短缺，大陸汽車產業放緩採購設備速度，但反映在8月營收，僅喬福（1540）8月合併營收因缺料及缺櫃而降至0.21億元，年減2.73％，其他工具機業營收全面成長。沖床大廠協易機（4533）配合大陸汽車廠客戶交期，8月合併營收4.41億元，年增124.09％；前八月合併營收24.87億元，年成長42.14％。

恩德表示，木工機及工具機出貨順暢，8月合併營收3.69億元，年成長31.06％，目前在手訂單維持13億元，訂單能見度看到明年第一季。

亞崴8月大陸接單沒有前七個月熱，但歐美市場訂單持續回升，整體訂單穩定，在手訂單仍有18億元，訂單能見度看到明年第一季。亞崴表示，8月合併營收3.38億元，年成長31.48％，9～12月每月生產排程逾3億元。

法人依亞崴前八月合併營收23.96億元，年成長17.92％推估，今年合併營收達37～38億元。

瀧澤科（6609）8月合併營收2.95億元，年成長63.27％。瀧澤科表示，未受大陸經濟成長趨緩影響，在手訂單3～4個月，訂單能見度看到第四季末。

高鋒（4510）8月合併營收1.78億元，年成長55.91％，9月出貨可勝過去年同期。高鋒指出，大陸新接訂單略受大陸經濟成長趨緩影響，在手訂單7.5億元，訂單能見度看到年底；喬福、福裕（4513）新接訂單受大陸景氣成長趨緩影響不大，訂單能見度都看到第四季末。

(時報資訊)

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