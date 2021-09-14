因本業營運轉強，加上認列百和興業-KY（8404）房地產獲利挹注，台灣百和（9938）自結8月稅後盈餘8,239萬元，EPS 0.28元；累計前八月稅後盈餘逾14.89億元、年增54.5％，EPS 5元，高於去年同期的3.24元，均創同期新高。

同樣地，百和興業8月合併營收5.89億元、年增43.84％，13日公布自結稅後盈餘2,562萬元，EPS 0.07元；累計前八月合併營收75.85億元、年增64.2％，稅後盈餘10.35億元、年增214.7％，EPS 3.28元，高於去年同期的1.04元，均創同期新高。

台灣百和因認列百和興業8月房地產收入六千萬元，自結8月合併營收10.65億元、年增0.26％，自結稅後盈餘8,239萬元，EPS 0.28元。

台灣百和累計前八月合併營收130.59億元、年增34.7％，稅後盈餘逾14.89億元、年增54.5％，EPS 5元，高於去年同期的3.24元；但若不含百和-KY前八月房地產獲利貢獻，EPS降為3.96元。

9月是台灣百和與百和興業下半年本業營運最強的月分，但因東南亞國家受到疫情干擾，兩家公司9月營運是否可創下半年度單月營運佳績，備受關注。

台灣百和透露，若含房地產營收，8月主要產品營收占比，分別為織帶／鞋帶41.9％、黏扣帶16.3％、鬆緊帶15％、房地產5.7％、射出帶9.7％、針織經編緹花6.5％、其他3.5％，及粉體塗料1.4％。

若含房地產營收，台灣百和今年前八月各廠營收占比，分別為旗下百和興業57％、越南廠18％、台灣廠16％、印尼廠6％、北美2％及大陸其他1％。

台灣百和表示，集團面料系列包括針織經編緹花網布，及梭織緹花布，由於新產品產能逐漸拉高，集團今年針織經編緹花營收，已明顯放大。

百和興業表示，公司預定10月28日召開股東臨時會，討論旗下子公司無錫百和織造公司擬辦理首次公開發行人民幣普通股股票，並在上海證券交易所或深圳證券交易所，擇一市場掛牌上市交易，股票面值每股人民幣1元。

根據中國大陸上市相關法規，將發行新股股數，約占無錫百和發行後總股數比例10％～25％（暫定），加計此次發行上市新股後，百和-KY對無錫百和的綜合持股比率，應不低於51％為限。

(時報資訊)

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