市場普遍受到長短料干擾，短期拉貨動能放緩之下，PCB廠邑昇（5291）八月營收較七月下滑，不過仍然較去年同期有雙位數成長，公司表示，疫情打亂電子供應鏈，傳統出貨旺季不如往年明顯，不過訂單能見度、掌握度依舊很高，對於後續出貨仍然維持正面樂觀看待。

邑昇八月營收1.32億元、月減9.2％、年增24.6％，累計前8月營收達10.4億元、年增39.6％，為歷年同期次高。邑昇表示，關鍵零組件短缺、海上運輸吃緊等，影響短期出貨，不過看好旗下PCB及LED自行車燈兩大業務需求依舊強勁，不影響公司訂單掌握度，審慎樂觀看待後市。

邑昇表示，PCB受惠客戶轉型升級以及電子產業進入新世代，帶動需求增加，如5G、AI、物聯網等趨勢，促使手機、筆電、穿戴、伺服器、電動車、網通設備等產品升級，邑昇將持續布局HDI Anylayer等高階、高層板，並且針對高頻應用去發展，PCB產業前景依舊看好，惟疫情打亂電子供應鏈生產出貨腳步，預期電子業今年呈現淡季不淡、旺季拉長的狀態。

LED自行車燈方面，目前維持穩定出貨，不過全球晶片短缺問題仍會影響短期營收表現，邑昇表示，以訂單見度來看，歐美客戶仍維持一定拉貨動能，對於後市樂觀不看淡，觀察目前採購與到貨情況，預計九月之後會緩解，此外，邑昇也持續投入研發改良，以期在既有成熟產品上提升附加價值，搶攻更頂級的市場。

電動自行車E-bike部分，受惠疫情刺激戶外運動、自行車代步等商機，以自有品牌DOSUN推出的電動自行車，第一批於今年初量產後，很快就銷售完畢，第二批次也已經在進行當中，預計十月推出小改款升級、年的路續交車，不過考量缺料的不確定性，第二批採預購方式。

目前電動自行車占邑昇營收比重不到2％，公司計畫推出更多車款、並推廣到海外市場，目標電動自行車占比要達到10％。

(時報資訊)

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