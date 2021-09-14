受到缺料干擾影響，健鼎（3044）八月營收53.08億元，與七月53.43億元相比，月減0.7％，與去年同期51.09億元相比，年成長3.9％。累計今年前8月營收為407.69億元，與去年同期349.23億元相比，年成長16.8％。

法人表示，健鼎八月營收微幅下滑，主要是受到市場普遍長短料因素影響，導致筆電、汽車拉貨放緩，不過看好下半年傳統旺季、需求仍強，加上健鼎有新產能陸續加入貢獻，以七、八月月營收均突破53億元來看，預期第三季仍會優於去年同期，全年營收再創歷史新高可期。

健鼎表示，汽車晶片短缺尚未緩解，筆電方面也有缺料干擾，不過PCB屬於客製化產品，只是在長短料的干擾下，拉貨會略有延後；手機方面，第三季為傳統消費性電子旺季，目前中系手機正緩步復甦當中，預期美系新機推出後，需求會比較明確；伺服器方面，新平台轉換帶動市場需求維持。

健鼎認為下半年依舊是電子旺季，對汽車電子、筆電、伺服器等後市需求不看淡，尤其進入往年傳統智慧型手機旺季，HDI產能供不應求，惟疫情發展不確定性、及料況能否緩解，仍需要持續觀察。不過隨三廠10％新產能陸續量產、加入貢獻，客戶新產品推出，及產品組合持續優化，健鼎力拚今年營運較去年的目標不變。

同樣也有供應汽車板的PCB廠敬鵬（2355）八月營收15.72億元、較七月減少1.78％、年增27.08％，累計前8月營收達117.6億元、年增21.87％。敬鵬今年營收成長動能來自汽車需求復甦，以及在新業務佈局上，如電動車、通訊板等開拓有成，公司對於今年營運展望也是持正面看法。

敬鵬表示，車市自去年底反轉復甦後持續升溫，尤其電動車加速發展已成趨勢，帶動汽車板需求強勁，另外大陸廠恢復、泰國廠體質強化，加上在衛星通訊、5G通訊領域有所斬獲，帶動今年來業績回升。

(時報資訊)

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