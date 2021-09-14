LED驅動IC廠聚積（3527）進入下半年後，受惠於歐美客戶拉貨量持續升溫，使訂單全面滿載。法人預期，聚積第三季獲利將有機會改寫單季新高水準，下半年業績將遠優於上半年表現，全年獲利有望繳出雙位數成長成績單，代表將改寫歷史新高。

歐美逐步邁向解封，使各式室內外活動開始逐步重啟，讓大型LED螢幕看板需求全面升溫，LED驅動IC用量更是大幅提升。供應鏈指出，中國系統廠利亞德及洲明科技等供應鏈由於歐美客戶下單量持續大增，因此向聚積擴大拉貨動能，目前聚積訂單已經一路排到2021年底，2022年上半年訂單也正在洽談當中。

據了解，晶圓代工、封測產能吃緊狀況不斷延燒，使系統廠下單力道自2021年以來逐步增強，在交期及成本不斷提升效應之下，聚積2021年以來也開始陸續反映成本提升，在公司產能有限情況之下，持續擴大中高階產品出貨動能，同時也受惠於整體LED驅動IC市場停止價格競爭，讓聚積毛利率穩健回升，使得獲利表現逐步好轉。

聚積8月合併營收達3.44億元，創歷史同期次高，相較2020年同期大幅成長141.0％，累計2021年前八月合併營收為21.10億元、年增82.2％，創歷史同期新高。

法人預期，聚積進入第三季後，單季稅後淨利將有望相較第二季至少翻倍成長，帶動整體業績改寫歷史新高水準，第四季亦可望保持在高檔表現，推動下半年營運遠優於上半年成績單，全年獲利亦將全面擺脫2020年新冠肺炎疫情壟罩，達到雙位數成長並改寫歷史新高表現。

除此之外，聚積持續衝刺Mini LED市場，目前應用在背光的驅動IC已經開始量產出貨，將有機會擴大打入平板電腦、筆電及大尺寸電視等終端產品市場，替聚積帶來爆發性成長動能，加上Mini LED模組後續有望成為公司產品出貨主力之一，至於在Micro LED產品也可望推出新一代產品，使聚積營運邁向新成長軌道之上。

(時報資訊)

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