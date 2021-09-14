Silicone價格走勢易漲難跌，專業特用化學材料通路商崇越電通（3388）8月合併營收再飆升，達到8.53億元，一舉創下歷史次高，累計營收則寫下歷史新高。

崇越電8月營收8.53億元表現僅次於今年3月的8.78億元，成功拿下歷史次高，相較於前一月的7.42億元以及去年同期的6.67億元，分別成長了14.96％及27.86％，另累計前8月合併營收達60.32億元，則較去年同期49.8億元成長21.12％，成功再攀頂。

針對8月營收突然的暴衝，崇越電表示，目前訂單不缺，主要是貨源供應的問題，8月因為來貨較多，才推升營收向上，不過，目前貨源尚不穩定，未來營收能否穩步向上？目前還是不能作準。

不過，崇越電強調，就市場需求言之，包括LED、電競、5G第三季的需求確實比第二季好，另7月及8月合併營收15.95億元，也已佔今年第二季營收22.3億元的71.52％，第三季營收應有機會超越第二季。

崇越電表示，目前Silicone最重要的上游原料金屬硅（Si）價格持續上揚及缺貨，加上全球運輸缺櫃情況也尚未明顯緩解，而且各項產業訂單需求仍佳，預期未來Silicone價格走勢應仍是「易漲難跌」。

依目前訂單狀況來看，預期Silicone材料供不應求情況仍會持續一段時間，對下半年營運看法，仍然以審慎正向看待。

(時報資訊)

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