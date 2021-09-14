8月揚州封城、工廠停工，影響元太（8069）、振曜（6143）8月出貨表現。9月隨揚州疫情趨緩，工廠陸續復工，元太表示，目前已復工7～8成，隨員工、物流逐步到位，月底前可望全面恢復。振曜表示，目前員工已全數回廠，生產逐漸恢復正常，接下來趕工，要趕旺季訂單出貨。

受到揚州封城、工廠停工衝擊，元太旗下子公司揚州川奇光電配合揚州市政府防疫要求，員工暫時無法全員上班，8月合併營收8.61億元，月減48.26％、年減43.23％。振曜旗下德奇電子揚州有限公司也配合政策全員檢疫，暫不安排區外職工到崗上班，影響出貨，8月合併營收約3.6億元，月增6.5％、年減23.61％。

在政府嚴控之下，疫情獲得控制，江蘇省政府宣布，自9月9日起，揚州市全域列為低風險地區，江蘇全省中風險地區也已清零，全域同步降為低風險地區。當地工廠陸續復工，9月生產逐漸恢復正常。

元太表示，部分員工仍受交通管制措施無法到崗，因此揚州當地尚未完全復工，目前復工率大約在7～8成的水準，隨著交通、物流逐步恢復，目前正加緊將遞延成品出貨，預期9月營收將逐步回溫。元太先前法說會中預估，下半年是傳統旺季，市場需求比上半年強勁很多，解封之後，公司會設法趕工把出貨追上來，把疫情的影響降到最低。法人預估，8月份受到揚州模組廠停工的影響最大，接下來隨著生產逐步到位，營運表現將逐月加溫。

振曜表示，依照政府規定，揚州廠已經分階段復工，產能利用率逐步拉升。第三季是傳統旺季，8月失掉的產能會安排在後面加班趕工生產，預期到年底都是滿載。8月出貨受到的影響大，第三季營收表現不如預期，不過現在看來電子書閱讀器需求不錯，特別是彩色電子紙擴產之後，客戶對於彩色電子書閱讀器都很有興趣，也看好在明年掀起換機潮，訂單一路看到明年上半年。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意