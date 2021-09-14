盤勢分析： 景氣仍在盤堅，惟步伐似有趨緩。根據經濟合作開發組織（OECD）統計，2021年第二季經濟成長率為1.6％，表現較第一季的增長率0.6％為佳，惟仍較疫情爆發前的2019年第四季減少0.7％，美國是7大經濟體中表現突出的國家，加拿大在第二季的數值甚至於低於第一季的成長率，各國復甦力道不一。

資金面仍是寬鬆，但警報響起。聯準會（FED）主席鮑爾先前在全球央行年會釋放出鴿派言論，然而，通貨膨脹問題可能較預期嚴重，美國8月份生產者物價指數（PPI）年增率達8.3％，這是近11年來最大升幅，物價走揚的陰影不斷，這將是接下來的市場焦點。

Fed將在9月21與22日召開公開市場操作委員會（FOMC），屆時可能拋出年底前縮減購債的訊息，貨幣寬鬆政策（QE）可望在明年中退場，並為2023年啟動的升息循環預做準備，如果成真，這將是2020年3月以來，貨幣政策由極度寬鬆轉向的警報。

美股頻創新高，估值並不便宜，依照知名諾貝爾獎得主席勒使用的周期性調整本益比 （CAPE Ratio）評估標準普爾500指數，目前為38.51倍，雖低於1999年12月最高點的44.19倍，不過遠高於中位數的15.85倍。

值得留意的是，由於變種病毒對景氣的威脅仍然存在，加上消費需求移轉、財政政策的刺激放緩、債務上限須提高、實際供需難以掌握等因素，已有法人下調美國經濟成長以及股市空間的預測。

加權指數在7月15日創下18,034點的歷史高點後回檔，至8月20日觸及16,248點止跌反彈，重新站上月線和半年線後，進入季線（約17,400點）的爭奪戰，而月線仍在季線之下，如欲形成具走強型態的多頭排列，仍有待月、季線的黃金交叉扭轉架構。

另7月份於17,600點以上，曾有7個營業日爆出6千億以上鉅量，也有數天單日交易逾5千億，然而，9月份截至目前為止，日成交量均未超過4千億，上周四（9月9日）更僅有2,469億，顯示出追價乏力價量背離的跡象。

操作建議 ：

由於基本面、技術面基期已高，連假也在即，籌碼需要沉澱整理，人氣未回籠前大漲不易，預計盤勢將進入「以時間換取空間」的情況，持股低水位，靜候底部浮現，再以台灣50、中型100、櫃買50、高股息、ESG、永續等ETF逢低布局。

科技股供應鏈面臨「長短料」、超額下單、運輸等問題，9月14日蘋果發表會，傳新iPhone 13、Apple Watch、AirPod、iPad、MacBook Pro筆電等均將有新品登場，對業績增長有大貢獻，是否能帶動台積電、大立光、鴻海、台郡等蘋概股表現，進而帶動買盤回籠，將是觀察重點。

中鋼本周將開出10月內銷盤價，由於台商回流帶來的投資與消費需求綿延不斷，對第四季到明年的鋼市看法正向，有向上趨勢可以期待。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意