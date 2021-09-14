iPhone 13最大容量有1TB可選，但隨平均容量提升，也意味價格恐創史上最貴。圖／美聯社 蘋果（Apple）秋季發表受矚，知名蘋果分析師預測，iPhone 13最大容量有1TB可選，但隨平均容量提升，ASP（平均銷售價格）也將提升，意味價格恐創史上最貴。

鑒於2018年iPhone售價不親民、致買氣低迷，市場懷有擔憂，加上大陸科技股遭打壓、台股中秋長假前夕、獲利了結賣壓出籠，致蘋概股包括台積電（2330）、鴻海（2317）等，13日行情壓抑在盤下。

包括穩懋、精材、全新、宏捷科、景碩、日月光投控、華通、台光電、台郡、鴻海、台積電、玉晶光、欣興等，13日股價跌幅0.69～4.49％以上，但南電、和碩及大立光尾盤翻紅，透露一絲曙光。

群益投顧董事長蔡明彥認為，電子股13日表現疲弱，與大陸打壓科技股有關，台新投顧副總黃文清則指出，因上周美股出現回檔跡象，加上台股自8月中旬反彈至今已到相對高點，且逢中秋長假效應，導致科技股遭獲利了結，但後續只要蘋果新機推出銷售較預期好，將可望帶動電子股轉強。

蔡明彥指出，蘋果手機價格的上升，除了容量升級外，也反映製造成本的提高，但蘋果手機在第四季的拉貨仍有機會創新高，主要因蘋果自成一格的生態鏈，使用者的黏著度極高，新機上市的換機潮依舊可期。

蔡明彥觀察，蘋概股通常在新機上市前股價會有一波行情，然今年相關個股股價至今未有太大表現，目前基期偏低，具上漲潛力，而後續以新機推出後銷售情況為關鍵。

黃文清認為，雖然Delta變種病毒仍在全球肆虐，但隨疫苗覆蓋率升高，降低重症與死亡率，包括美國、歐洲等陸續解封，民眾消費生活重新步回正軌。在手機銷售上，高階領域仍以蘋果為主，除了大陸由非蘋陣營、低階款手機搶攻外，在包括美國等地，果粉期待蘋果新機已久，因此後續銷售可期，且無論定價如何，消費者都能找到符合其需求的機款。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意