蘋果將舉行產品發表會，市場預期可能發布iPhone 13系列、Apple Watch 7與AirPods 3等產品，天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤針對三大新產品，提出五大關注焦點，點燃市場聚焦蘋果題材火焰。

天風國際認為，市場對蘋果可望發布的硬體產品關注焦點各有不同，iPhone 13的關注焦點在於售價；Apple Watch 7的關注焦點在於發布與否、以及供貨狀況；AirPods 3的關注焦點在於售價與新機型量產後的產品組合。

郭明錤預測，iPhone 13 Pro與13 Pro Max的容量選項為128GB、256GB、512GB與1TB，iPhone 13與13 mini的容量選項為128GB、256GB與512GB，因此，單位售價可能因會容量更大而提升。不過，受益於美國對華為禁令，以及新設計與規格升級，對新iPhone出貨量前景並不悲觀，強調iPhone出貨真正的挑戰在於零組件短缺風險。

郭明錤說明，舊款iPhone因缺料，第三季已下修約5～10％，iPhone 13則因缺料，第四季出貨量可能有潛在下修風險。不過，因此下修幅度對iPhone 13出貨量影響有限，研判iPhone 13的2021年出貨量，比起iPhone 12於2020年出貨量，仍能年增一成以上。

Apple Watch 7產品方面，因面板模組品質狀況，郭明錤認為，組裝量產時程略延後至9月下旬，但不會影響到發表時程。主要組裝廠商立訊目前正在積極複製產線，預計9月底所有產線開始大量生產，供貨自10月中下旬後，將會有比較明顯的改善。

此外，果粉同樣關注AirPods 3新品，天風國際點出關注重心為售價與新機型量產後的產品組合，預期整體AirPods在2022年第一季的出貨量，將可年成長10～15％，且AirPods 2在AirPods 3量產後，仍會繼續生產。

如果AirPods 3售價高於目前的AirPods 2，且AirPods 2售價不變，推估市場對AirPods發布將中性看待。但要是AirPods 3售價與目前AirPods 2的相同，而AirPods 2降價，則AirPods發布將會優於市場對供應鏈出貨的預期。

(時報資訊)