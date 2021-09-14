颱風過境，「太陽」露臉！美國能源部指出，美國可在2035年前將太陽能發電占比提升至40％，惟適逢美方嚴打大陸太陽能產業鏈，台廠可望喜迎轉單，達能（3686）、長興（1717）、中釉（1809）、安集（6477）13日挾「三大利多」在電子族群中異軍突起，逆勢「熱烘烘」。

法人分析，國內太陽能廠受惠營收回溫、國內政策扶植、國際趨勢有利「三大利多」，具備中長線題材，產業面可望「春燕歸來」。

美國能源部喊出2035年全美太陽能發電占比由3％提升至40％，將大增逾12倍。市場分析，以美國太陽能廠現階段規模無法滿足該目標，未來可望擴大採購「非美製產品」。

不過，全球最大太陽能製造地大陸近期屢遭美方嚴打，美國太陽能製造商8月才向聯邦政府提交請願書，反對大陸通過在東南亞製造太陽能電池板，以規避美國關稅，「中美太陽能大戰」一觸即發。

業界人士看好，相關訂單有望轉向台廠，台股太陽能供應鏈13日「烈日當空」，達能上漲3.08％，外資連三日買超147張；長興、中釉、安集、聯合再生、崇越、茂迪、國碩，漲幅落在0.4～2％，於重挫的電子族群中異軍突起。

台新投顧副總經理黃文清分析，中秋連假將至，資本市場觀望氣氛明顯，部分投資人趁連假前夕將漲多股「獲利放口袋」，並將資金轉入具中長線利多的題材股。

觀察8月營收，共有科風、長興、崇越、茂迪、統懋、中美晶、嘉晶等繳出年月雙增的成績。

經濟部預計2025年太陽能裝置容量達20GW，截至今年7月已達成 6.73GW，黃文清指出，國內太陽能廠今年營運明顯轉佳，加上國內政策扶植、國際趨勢有利「三大利多」簇擁，產業有望「春燕歸來」。

太陽能材料大廠長興受惠電子化學品、特用材料需求穩定，8月營收43.68億元，月增3.01％、年增37.71％，法人預期下半年營收、獲利有望突破上半年，股價13日帶量突破季線，近逼40元大關。

此外，美國科技巨擘也積極與台廠合作，特斯拉旗下太陽能子公司SolarCity與元晶聯手，由元晶提供太陽能電池。

元晶也斥資7億元，於新竹湖口廠建立了大尺寸太陽能電池的產線，13日股價最高衝上31.2元，惟不敵賣壓、終場小跌0.33％。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意