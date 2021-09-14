擇優出貨策略奏效，成衣廠聚陽(1477)8月營收27.54億元，雖月減9.67％、年減11.61％，但聚陽13日公布8月自結稅前盈餘3.28億元，月減5.2％，年減5.8％，表現優於市場預期，累計前八月稅前獲利22.15億元，年成長28.3％，每股稅前獲利9.44元。

聚陽表示，南越廠已加速施打疫苗，有八成的員工完成第一劑疫苗施打，產線已陸續開始復工，並透過產能調度、加班生產來加快訂單出貨。

市場指出，這次聚陽主要受疫情影響的地區為南越廠房，占整體產能13％，已有75％訂單已經移轉到其他地區，剩餘訂單已與客戶協調，預計遞延至9月中下旬生產。

在越南疫情最嚴重時，聚陽透過在印尼、柬埔寨廠、菲律賓、非洲等生產據點加班支援，讓全球產能稼動率逼近九成，整體營運衝擊因此降到最低。

聚陽指出，營運受疫情衝擊嚴重的時間在8月，9月起應可逐漸恢復正常。在手中訂單滿滿、配合產能調度及加班，預期第四季會是今年營收獲利的高峰，全年營運二位數成長的目標應可達成。

歐美陸續解封下，終端市場服飾需求火熱，客戶庫存水位普遍偏低，在整個紡纖產業的景氣環境中，增補庫存的訂單動能相當強勁。聚陽指出，訂單能見度至明年首季，客戶訂單大於產能供給，明年訂單需求仍然樂觀看待。

對明年營運持續審慎樂觀，聚陽表示，主要是在疫情趨緩後，運動機能服、運動休閒服已躍為當前服飾消費市場主流，公司會增加這類商品供貨數量，且因此類型服飾的平均單價較一般服飾高，對明年毛利率及獲利能力的提升有加分。

另外，由於全球品牌服飾廠為節省成本，下訂單的趨勢有朝集中供應商、一站式購足的考量，而聚陽占有優勢，在此政策下，聚陽指出，明年有望進一步爭取更多的新舊客戶訂單、擴大訂單市占率。

(時報資訊)

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