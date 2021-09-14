晶技（3042）受惠於新產能持續開出、客戶新產品進入銷售旺季，繼8月石英元件營收創下歷史新高後，8月自結稅前獲利也有3.4億元，年增超過1倍，累積前8月稅前獲利為25.13億元、稅前EPS為8.11元，法人樂觀預期9月的營收、本業獲利，都有機會比8月再成長，全年EPS有機會逼近一個股本。

Chromebook退燒後，市場空缺迅速由商用筆電與消費性筆電所補滿，而新款iPhone在8月底已經開始組裝，網通產品也正處於旺季，對於石英元件的需求都節節升高，也因此，晶技8月來自石英元件本業的營收以13.08億元、創下單月歷史新高。

雖然本業營收創歷史新高，晶技13日公布8月稅前獲利為3.4億元，即便仍比去年同期大增超過1倍，但卻意外比7月下滑約3.68％，稅前EPS為1.1元，累積前8月稅前獲利為25.13億元，比去年同期成長150.3％，前8月稅前EPS為8.11元。

晶技表示，8月石英元件本業獲利比7月成長，這從8月營業利益為3.31億元，比7月營業利益3.18億元成長4.08％，可以看出來，不過，8月底新台幣兌美元匯率突然急升兩角，以晶技手中外幣多為美元來說，立刻出現匯兌損失，業外收入也因此由7月的3000多萬元、劇降至8月的900多萬元，是8月稅前獲利不如7月的主因。

隨著晶技寧波廠新產能持續開出，加上蘋果新款iPhone在9～11月間將進入全年產量最高峰，將帶動晶技營運暢旺，法人樂觀預期，晶技9月份來自石英元件的營收、獲利，都可望比8月成長，晶技第3季營收可望超過39億元，晶技第三季營收不僅有機會創歷年單季次高，較去年同期成長24％以上，前三季營收也已經超過去年全年的110.48億元。

至於全年表現，法人指出，晶技受惠5G、WiFi-6、物聯網、先進駕駛輔助系統（ADAS）以及電動車等應用拉貨，加上價格環境有利，預估晶技今年全年營收可達到150億元，比2020年大增35％、再創歷史新高，EPS則有機會逼近10元。

(時報資訊)

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