全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）日前公布旗下Bigtera發表全新版本軟體定義儲存產品VirtualStor Scaler 8.3。VirtualStor Scaler是企業級軟體定義的分散式儲存系統，可藉由單一系統同時滿足物件、檔案、區塊上所有儲存需求，讓企業更易於匯聚、整合與優化所有數據資源。

Bigtera歷經多時研發所淬煉而成的VirtualStor Scaler 8.3，針對檔案儲存、物件儲存等功能多所強化，孕育「勒索病毒防範」、「資料自動分層」、「資料透通」、「小物件合併」等四大亮點新功能，特別適用於巨量資料、AI訓練、媒體編輯、混合雲等需求高性能、高效率、高可用性、高安全保障及高度靈活性的應用場景。

慧榮科技產品企劃部協理陳建安表示，VirtualStor Scaler 8.3去中心化的架構能避免效能瓶頸，適用於巨量資料儲存，同時支援利舊納管，舊設備不需淘汰報廢，符合ESG永續發展精神。此外，更彙集多項獨特優勢，尤其是新增的四大亮點功能，能協助企業打造高效、高可用、高靈活性的儲存系統，進而朝向數位創新目標加速前進。

(時報資訊)