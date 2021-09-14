力成科技（6239）8月份集團合併營收為75.38億元，較去年同期之63.02億元增加19.61％。

力成科技表示，今年以來，除2月份因工作天數只有28天外，營收每月連續創新高，成長主要來自成熟及高階邏輯產品，毛利率也因產品組合之優化及產能利用率提高而提升。力成科技上半年營業淨利為65.1億元，合併稅後淨利為51.9億元，年成長27.1％，每股盈餘為5.09元，較去年同期之4.36元成長16.7％。不只營收創高，單季毛利及每股盈餘均創下過去十年新高。經過近十年努力，力成已成功轉型。除與現有客戶加深合作關係外，在新客戶及新服務項目開發上在今年也有了突破性成長。

力成科技表示多晶片堆疊、MCP、覆晶、銅凸塊、面板級扇出型封裝等將成為未來服務成長的重要項目。力成在這些製程上已有熟練的生產經驗及產能，封裝技術門檻提高，將可做出技術市場上的區隔。力成科技亦看好下半年市場需求續強，並預期營收將逐季創新高，獲利也將同步成長，邏輯產品之營收比重增加，符合公司產品及客戶多元化的發展方向，其中高階邏輯產品營收增加，為公司多年努力的成果，並預估其將成為未來主要成長動能之一。

5G及物聯網產品的普及將增加市場對半導體產業的依賴度，產品追求高效能、輕薄短小的需求將帶動產品異質整合及高階封裝技術與產能的需求。力成科技看好客戶中長期的需求，產能及產品線的完整規劃將有利於公司的永續發展。

(時報資訊)

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